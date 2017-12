palermo

Omicidio dopo lite a Borgo Nuovo: condannato Francesco Lo Monaco

Pubblicata il: 22/11/2017 - 17:58:24

È stato condannato a 20 anni Francesco Lo Monaco, accusato di aver ucciso Vincenzo Barbagallo e tentato di uccidere il figlio di Vincenzo, Domenico Barbagallo, accusato a sua volta di aver cercato di ammazzare Lo Monaco.

Domenico Barbagallo è stato condannato a 10 anni e 8 mesi. Il processo si è svolto con il rito abbreviato davanti al gup Maria Cristina Sala. Per Lo Monaco è stata esclusa l’aggravante dei futili motivi.

Il delitto è scaturito da una lite tra vicini in uno stabile di largo Pozzillo, nella zona di Borgo Nuovo, nel giugno del 2016. Secondo quanto sostenuto dalla Procura, la lite culminata con l'uccisione di Barbagallo si è articolata in due fasi. Nella prima, Domenico Barbagallo aveva esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro Lo Monaco senza però ferirlo, colpendo il portone. Lo Monaco, sfuggito all’agguato, si è allontanato per tornare armato di pistola e regolare i conti. Da qui la seconda sparatoria. I proiettili hanno colpito Vincenzo Barbagallo, uccidendolo, e ferito il figlio Domenico. Non concorda con questa ricostruzione l’avvocato di parte civile, Cinzia Pecoraro, che assiste la moglie, la sorella, la madre e il figlio di Domenico Barbagallo.

