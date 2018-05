pronto soccorso

Ospedale Civico, ma quale pronto soccorso: la nuova unità non è mai entrata in funzione

Presentata come una vera innovazione nel panorama sanitario siciliano, l'ala del nosocomio inaugurata l'8 maggio non è stata operativa un solo giorno. M5S chiede dimissioni del manager Migliore

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 30/05/2018 - 16:18:50 Letto 440 volte

Sembrano cronache da Striscia la Notizia, e forse in effetti lo sono. Il pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, inaugurato in pompa magna l'8 maggio scorso alla presenza di alcune delle più influenti cariche politiche siciliane, non è mai stato operativo.

Presentata come potenziale pilastro per la diffusione di un vero e proprio "modello Civico" per la realizzazione di altre strutture in Sicilia, l'ala del nosocomio versa nell'identico stato in cui si trovava nel giorno dell'acclamato evento. Il manager dell'ospedale Giovanni Migliore aveva girato a lungo per i locali del pronto soccorso, tra cui cinque ambulatori per la gestione del codice verde e una shock room per pazienti critici da 15 posti letto (il tutto realizzato in soli 18 mesi), mostrando al sindaco del capoluogo Leoluca Orlando, all'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza e al governatore siciliano Nello Musumeci, come la tecnologia e la progettazione potessero essere validissime alleate nella lotta alla mala sanità e alla violenza sul personale ospedaliero che impazzava in quei giorni.

Oggi però, impazza solo l'imbarazzo per quella che al momento è l'ennesima opera compiuta sì, ma male, dagli interpreti dei bisogni sanitari dei cittadini. Per questo, come riporta Repubblica che si è recata nei luoghi del misfatto, i deputati regionali del Movimento Cinque Stelle Francesco Cappello e Salvatore Siragusa attaccano Migliore che sarebbe reo di aver "fatto i conti senza l'oste", e chiedono a gran voce le sue dimissioni.

"Rispetto per i pazienti e serenità per il personale sanitario": questi i cavalli di battaglia delle parti coinvolte nella realizzazione dell'opera. Ebbene, del primo ad oggi non c'è sicuramente traccia, nei riguardi della seconda non si può che osservare laconici che il personale sanitario nemmeno esiste. All'appello mancano proprio loro, i professionisti: almeno dieci medici, almeno dieci dieci infermieri, almeno dieci operatori socio-sanitari. 30 persone che potrebbero rendere il progetto realizzato al Civico una vera eccellenza, soprattutto sensata. Magari la vicenda davvero attirerà a sé le telecamere di Striscia, come nuovo simbolo di inefficienza realizzativa non di costruzioni, ma di idee. O forse no, ma non dovrebbe servire la televisione per far spalancare i battenti del pronto soccorso. Di nuovo.

