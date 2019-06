Incidente sul lavoro

Palermo, 27enne muore folgorato all'interno di una polleria a piazza Ingastone

Un uomo di 27 anni è morto folgorato mentre stava lavorando all'interno dell'Antica Polleria di piazza Ingastone.

Tragedia sul lavoro a Palermo. Un uomo, Vincenzo Ferrigno, 27 anni, palermitano del quartiere Danisinni, è morto folgorato la notte scorsa mentre stava lavorando all’interno dell’Antica Polleria di piazza Ingastone, nel quartiere Zisa, a Palermo.

Il dipendente stava facendo le pulizie quando è stato investito da una forte scarica elettrica. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo. Il giovane è stato portato all'ospedale Civico di Palermo ma è deceduto. Alla notizia della morte sono scoppiate scene di disperazione tra i presenti. Il 27enne lascia la moglie e un figlio di tre anni.

Intanto, sul luogo della tragedia erano intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno sentito il titolare e quanti si trovavano nel locale.

Gli investigatori, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno avviato una verifica sui contatori per accertare che non vi siano state manomissioni e il locale è stato sequestrato per tutti gli accertamenti del caso.

All'ospedale Civico c'è stato un via vai di parenti, amici e conoscenti e su Facebook sono apparsi tanti messaggi. "Vita mia non ci sono parole. Ancora non ci crediamo, cugino adorato", scrive un parente.

