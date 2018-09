spaccio di droga

Palermo, arrestato pusher sorpreso in strada con addosso numerose dosi di hashish

Addosso nascondeva 6 involucri, confezionati con carta cellophanata trasparente ed ognuno contenente hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi.

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti al contrasto ed alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, P.F.A., palermitano di anni 24.

I poliziotti del Commissariato di P.S. Porta Nuova sono così giunti in via Cuba dove era fondato il sospetto che un giovane della zona si dedicasse in quella via alla spaccio di sostanze stupefacenti.

Attraverso specifici servizi di osservazione in abiti civili e con l’utilizzo di mezzi di copertura, gli agenti hanno notato il giovane uscire dalla propria abitazione ed aggirarsi con fare sospetto lungo la via Cuba. Ritenendo che di lì a poco si sarebbe probabilmente effettuata una cessione di droga, hanno deciso di intervenire e sottoporlo ad un controllo.

L’intuizione si è rivelata esatta: addosso P.F.A. nascondeva 6 involucri, confezionati con carta cellophanata trasparente ed ognuno contenente hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi.

Un ulteriore quantitativo di stupefacente è stato rinvenuto dagli agenti all’interno dell’abitazione del giovane, in particolare, un panetto di circa 50 grammi e 9 involucri più piccoli di hashish nascosti in balcone dentro un contenitore di plastica. Inoltre, all’interno di un mobile della cucina sono stati rinvenuti un bilancino di precisione ed un rotolo di cellophane trasparente dello stesso tipo di quello che avvolgeva lo stupefacente.

Alla luce di quanto accertato P.F.A. è stato tratto in arresto.

Fonte: Polizia di Stato

