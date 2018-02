Polfer

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due noti pregiudicati, La Licata Gaetano e Tamburello Antonino, palermitani di 38 e 44 anni, sorpresi mentre asportavano, nei pressi della Stazione Centrale, il portafoglio di un ignaro turista ungherese dalla borsa a tracolla che indossava.

La vittima, che era intenta a salire su un bus urbano in partenza dalla Stazione, è stata avvicinata da due uomini che, con fare fulmineo, hanno perpetrato il crimine. La scena non è sfuggita agli agenti della Polizia Ferroviaria di Palermo Centrale che hanno immediatamente bloccato i due malfattori. Gli arrestati dovranno rispondere adesso del reato di furto con destrezza, aggravato ed in concorso tra loro.

Il turista ungherese, un 68enne in vacanza in città assieme alla moglie, non si è accorto di quanto stesse accadendo, se non nel momento in cui gli agenti della Polfer gli hanno fatto notare che la sua borsa era aperta e priva del portafoglio che era stato appena recuperato, proprio dai poliziotti.

Dopo aver formalizzato la denuncia, il malcapitato ha ringraziato la Polizia per l’efficace intervento che, tra l’altro, ha consentito alla coppia di proseguire serenamente la propria vacanza anche in ragione della cospicua somma di denaro contenuta nel portafogli.

La Polizia Ferroviaria quotidianamente riceve denunce da parte di vittime di furti e/o borseggi. Questi reati, infatti, trovano terreno fertile in luoghi affollati e nelle fasi di salita/ discesa dai mezzi pubblici quando l’attenzione dei viaggiatori necessariamente cala.

La Polfer, attenta a questa tipologia di reato particolarmente fastidiosa per la cittadinanza, mette a disposizione dei viaggiatori opuscoli informativi multilingua in cui sono illustrate le azioni tipiche dei borseggiatori e gli accorgimenti per tutelarsi efficacemente.

