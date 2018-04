palermo capitale della cultura

Palermo Capitale della Cultura e dei paradossi: carenza di personale nei musei

Palermo Capitale della Cultura, Palermo capitale dei paradossi. Se da una parte il capoluogo siciliano ha avuto l’onore di essere insignito del prestigioso titolo di capitale della cultura italiana 2018, dall’altra parte difende strenuamente anche quello di capitale della cattiva gestione dei beni culturali.

Tre anni di indennità arretrate non pagate, dipendenti utilizzati in mansioni superiori senza alcun riconoscimento, ritardi nell’erogazione degli straordinari. E la situazione peggiora di giorno in giorno a causa dei continui pensionamenti che svuotano musei e uffici, tanto che l’assessore Vittorio Sgarbi ha sollecitato la giunta a prendere provvedimenti per rimpinguare il personale.

Nel frattempo protestano anche i lavoratori regionali del settore dei Beni culturali. Venerdì prossimo, dalle 10, scenderanno in strada in via delle Croci per un sit-in e un’assemblea durante la quale discuteranno delle iniziative da intraprendere per chiedere il rispetto di tutta una serie di adempimenti. A organizzare la manifestazione è il Sadirs, il sindacato autonomo dei dipendenti della Regione siciliana, che punta il dito contro “l’incapacità nella gestione dei pagamenti delle indennità di turnazione, di tutela, di vigilanza e dello straordinario”. Si tratta di somme già stanziate che devono solo essere erogate per una media di 2-3 mila euro a lavoratore. Secondo Giuseppe Salerno e Giuseppe Di Paola del Sadirs “la continua diminuzione di personale impiegato a tali compiti rende inderogabile una rivisitazione di vigilanza e fruizione dei siti sparsi in tutta la regione”.

Il paradosso è che a fronte di una progressiva riduzione dei custodi, ai beni culturali restano in servizio circa 2.500 dipendenti di cui però oltre la metà sono amministrativi e non possono essere usati come custodi. “I sacrifici non sono ripagati da un’amministrazione incapace di gestire i pagamenti – prosegue in una nota il Sadirs - il salario accessorio dovuto diventa fondamentale per i molti lavoratori che con uno stipendio di poco oltre i mille euro riescono con difficoltà ad arrivare a fine mese”.

