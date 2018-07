furto ed estorsione

Palermo, fa sesso a pagamento, poi ruba portafogli: arrestata per furto ed estorsione

La donna aveva tentato di ricattare la vittima con l'arma più potente in suo possesso: confessare tutto a sua moglie...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2018 - 15:24:54 Letto 492 volte

La polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 45 anni, pluripregiudicata, responsabile di un furto aggravato con tentativo di estorsione dalle dinamiche quantomeno singolari.

Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno ricevuto una richiesta di intervento da una via del centro di Palermo, dov'era stata segnalata una probabile rapina in corso. Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo che riferiva di essere vittima di un furto e del tentativo di estorsione da parte di una donna, presente anche lei. L’uomo ha raccontato di non aver più trovato il portafogli dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con la donna, in casa di quest'ultima, com'era solito fare ormai da anni.

La vittima non aveva dubbi: l'autrice del furto era la donna con cui aveva consumato il rapporto. Per tutta risposta, la presunta ladra aveva indicato una sedicente sua amica e il suo compagno come attuali possessori del portafogli, e si era allontanata due volte in auto facendo capire all'uomo di avere il ruolo di "mediatrice" per trattare la restituzione. Poi, il verdetto: in cambio di 500€, l'uomo avrebbe riavuto il portafogli. Dopo il ricatto la donna è passata alle minacce, e con l'arma più pericolosa in suo possesso: intimando al derubato che, se non avesse consegnato la somma richiesta, sua moglie sarebbe stata informata della frequentazione sessuale appena avuta.

Ma l’uomo non ha ceduto alle minacce e ha chiamato il 113. Come previsto, gli agenti intervenuti hanno ritrovato il portafogli nell'auto della malvivente, arrestata per furto aggravato e tentativo di estorsione.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!