Palermo, la Ztl anche di notte. La proposta di Giusto Catania

Ztl notturna e via Roma a doppio senso. Sono due dei provvedimenti su cui sta lavorando l'assessorato alla Mobilità di Palermo, la cui sperimentazione potrebbe partire dall'estate.

29/03/2019

Ztl notturna e via Roma a doppio senso. Sono due dei provvedimenti su cui sta lavorando l'assessorato alla Mobilità di Palermo e la cui sperimentazione potrebbe partire dall'estate. "Via Roma a doppio senso, con l'obiettivo di ampliare la pedonalizzazione su via Maqueda e sul Cassaro basso, e la ztl notturna sono due classiche sperimentazione da fare in estate - dice all'Adnkronos l'assessore Giusto Catania - Stiamo lavorando per riuscire ad avviarle, non ci metterei la mano sul fuoco, ma ci stiamo provando".

Propedeutico per la ztl notturna è il miglioramento del servizio di trasporto pubblico. "Sono due cose che camminano insieme - spiega Catania - La ztl si ferma alle 20 perché dopo il servizio di trasporto della città non è più adeguato, il nostro obiettivo è migliorarlo ed estendere l'orario della ztl". Un'operazione che va verso "una riqualificazione di via Roma" anche per rispondere a quanti sostengono che la strada, e soprattutto il commercio, sia stata penalizzata dalla zona a traffico limitato.

"La causa della crisi del commercio in via Roma va ricercata nella nascita dei centri commerciali. Era la via del commercio all'ingrosso, ora questo tipo di commercio non si può fare più. Bisogna ripensare il commercio su questa strada" afferma Catania che però aggiunge: "le organizzazioni di categoria che oggi fanno le proteste contro la desertificazione di via Roma sono gli stessi che hanno favorito gli investimenti nei centri commerciali. Se devono lavarsi la coscienza parlando della ztl, lo possono fare, ma sappiamo che si stanno lavando la coscienza".

