Palermo, Occupazione abusiva del suolo pubblico: sequestri e sanzioni

Un ampio dispositivo di controllo coordinato dalla Polizia di Stato ed a cui ha preso parte anche personale della Polizia Municipale e della SIAE, ha interessato nei giorni scorsi i luoghi della “movida” cittadina.

A coordinare i servizi gli agenti del Commissariato P.S. “Oreto Stazione”.

Al titolare di un esercizio pubblico in cortile Vassallo è stata elevata una sanzione amministrativa di 600,00 € circa, per avere occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini, sedie e poltroncine. Il locale era inoltre sprovvisto del prescritto apparecchio per l’alcool-test.

In via Magnisi, gli agenti hanno riscontrato in un altro locale, oltre all’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie, lo svolgimento di un intrattenimento sonoro attraverso un sistema di amplificazione collocato all’esterno senza alcuna autorizzazione. Pertanto, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni e comminata al gestore una sanzione amministrativa di oltre 200,00 €.

Per ciò che concerne il contrasto alla “movida selvaggia”, sono questi solo gli ultimi interventi dei poliziotti impegnati a presidiare i tanti fronti aperti in corrispondenza di luoghi, di giorno popolari mercati e di sera e notte luoghi di incontri giovanili.

Complessivamente, nell’ultimo periodo, sono state identificate, nel corso di analoghi servizi, circa 350 persone, tra cui numerosi pregiudicati; sono stati controllati circa 200 veicoli, di cui più di 20 posti sotto sequestro per violazioni varie al Codice della Strada. Circa 50, infine, i verbali di contestazione elevati.

