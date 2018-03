colpito dai calcinacci

Passeggia sotto un balcone e viene ferito dai calcinacci

Mentre passeggiava con un amico, uno studente è stato colpito dai calcinacci di un balcone...

Uno studente austriaco di 26 anni, Maximilian Merza, a Palermo per il progetto Erasmus, è stato colpito dai calcinacci di un balcone, in via Rua Formaggi mentre passeggiava con un amico. I sanitari del 118 lo hanno accompagnato all'ospedale Civico.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e i carabinieri, stanno indagando.

