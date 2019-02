Poliziotto firma al gazebo della Lega, indagine della questura

Poliziotto firma appello Salvini

Poliziotto firma al gazebo della Lega in piazza a Partinico e scoppia la polemica. La questura di Palermo ha aperto un'inchiesta amministrativa.

(Foto postata da Katya Caravella su Facebook)

Poliziotto firma al gazebo della Lega in piazza a Partinico e scoppia la polemica. La questura di Palermo, riferisce l’Adnkronos, ha aperto un’inchiesta amministrativa.

L’inchiesta interna mira ad accertare quanto accaduto a Partinico, “dove ieri un poliziotto in divisa, mentre era in servizio, ha firmato l’appello per il ministro dell’Interno Matteo Salvini”. La foto, che ha sollevato una polemica, è stata postata dalla militante leghista Katya Caravella sulla sua pagina Facebook.

Oggi la decisione del questore Renato Cortese di avviare una indagine amministrativa

