Incidente

Ragazzo travolto in via Giafar, stava attraversando

Il giovane è rimasto ferito per terra. Subito sono stati allertati i soccorsi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2018 - 13:11:39 Letto 449 volte

Incidente questa mattina in via Giafar all’altezza del civico 8, nel quartiere di Brancaccio, a Palermo. Un ragazzo di circa 16 anni è stato travolto da una Fiat Cinquecento guidata da una donna.

Il giovane è rimasto ferito per terra. Subito sono stati allertati i soccorsi. Il traffico è andato in tilt in zona. Sul posto gli agenti di due volanti della Polizia di Stato hanno cercato di gestire il traffico.

I poliziotti hanno coordinato i soccorsi e gestito inizialmente la viabilità in zona. Nel frattempo una pattuglia della Polizia municipale è arrivata sul luogo dell’incidente e ha iniziato a gestire la viabilità. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi al giovane.

