Rischio crollo cornicioni a Palazzo delle Aquile, perimetro transennato

Pericolo del crollo di parte dei cornicioni a Palazzo delle Aquile.

Transenne a Palazzo delle Aquile. Da ieri, tutto il perimetro del municipio, è circondato da una barriera metallica che protegge dal rischio dell'eventuale caduta di intonaco dai cornicioni.

In questi giorni, infatti, i tecnici dell'ufficio Città storica con l'ausilio degli operai del Coime, effettueranno un sopralluogo per appurare le condizioni dei cornicioni in evidente stato di degrado.

I lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Aquile non sono mai partiti. Intanto è necessario eliminare il pericolo del crollo di parte dei cornicioni.

L'Amministrazione è in attesa di un parere richiesto all'ANAC, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, circa alcuni aspetti della stessa gara e sulla possibilità di sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata vincitrice.



"Per sbloccare i lavori - conferma l'Assessora Maria Prestigiacomo, che ha la delega alla manutenzione degli immobili comunali - siamo costretti ad attendere questo parere, senza il quale rischiamo di sottoscrivere un contratto che potrebbe essere impugnato. Nel frattempo e per evitare situazioni di pericolo - conclude - tramite le nostre maestranze effettueremo delle verifiche ed eventualmente interverremo per risolvere eventuali situazioni di pericolo imminente".

I lavori aggiudicati con la gara dello scorso anno, che dureranno 4 anni dall'avvio del cantiere, serviranno non solo a rendere l'edificio conforme alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull'accessibilità, ma anche a favorirne l'utilizzo e l'adeguamento dell'impiantistica tecnologica.

