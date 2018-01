salvini

Salvini: ''L'euro è uno sbaglio, non cambio idea''

''L'euro era e resta un esperimento sbagliato che ha danneggiato il lavoro e l'economia italiana...''

“L'euro era e resta un esperimento sbagliato che ha danneggiato il lavoro e l'economia italiana. Noi non cambiamo idea. Ci prepariamo a difendere l'interesse nazionale come abbiamo sottoscritto nel programma del centrodestra con la prevalenza della Costituzione sull'ordinamento Ue". Lo dice Matteo Salvini presentando alla Camera la candidatura per la Lega di Umberto Bagnai, autore del volume "Il tramonto dell'Euro".

