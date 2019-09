libreria Broadway

Sempre meno gente compra libri, chiude a Palermo la libreria Broadway

A Palermo chiude i battenti la libreria Broadway.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2019 - 14:33:31 Letto 363 volte

Un altro pezzo di cultura che chiude. A Palermo chiude i battenti la libreria Broadway. Ecco di seguito il messaggio dei titolari che si sono arresi alla crisi:

“Cari amici lettori, purtroppo dopo ben 19 anni la Libreria Broadway chiude i battenti.

E' stata una decisione sofferta e dolorosa ma al contempo coraggiosa!

Il mercato librario negli ultimi anni si è trasformato e la sopravvivenza delle librerie indipendenti è ormai diventata impossibile. Abbiamo tentato di resistere alle librerie colosso, agli ebook, ad Amazon, ad una burocrazia sempre più farraginosa, alla vendita diretta degli editori che preferiscono scavalcare la mediazione della libreria e, non ultimo, alla triste realtà che la gente legge sempre meno. Tutto ciò ha reso il nostro lavoro sempre più difficile e alla luce dei fatti impossibile.

L’amara e cruda verità è che il libro non ha più bisogno di un luogo dedicato ad esso! Le librerie sono solo dei luoghi che appartengono al passato. Le librerie hanno perso la loro identità e quindi le "librerie" non esistono più!

Continuano ad esistere, anch’esse con enormi difficoltà, delle librerie che insieme al libro si vedono costrette per far quadrare i conti a commercializzare altro, sia esso un abito, un bracciale, una bottiglia di vino o chissà cos'altro.

E proprio perché i tempi impongono modificazioni, anche noi avevamo trasformato la nostra libreria aggiungendo un settore che magari poco si adatta allo spettacolo ma che pur sempre rimane nell'ambito librario. Abbiamo infatti creato un ampio settore per bambini e ragazzi e abbiamo organizzato tanti laboratori creativi dedicati ai più piccoli! Una sorta di crogiolo dove formare i futuri amanti del libro. Ma non è bastato!

Non vogliamo tacere l'amarezza che questa decisione comporti. È molto triste dover chiudere uno dei poli culturali di questa città. Leggiamo negli occhi dei nostri cari ed affezionati clienti lo smarrimento per la chiusura di quello che in molti ritengono un punto di riferimento. Quando chiude una libreria, si chiude non solo un capitolo della vita di chi l'ha gestita, ma anche una finestra su un mondo di infinite possibili conoscenze, si chiude un luogo d'incontro, di scambio culturale.

Io e Roberta abbiamo iniziato quest'avventura nel 2000. Eravamo ancora molto giovani e con la speranza di un bel futuro tutto da scrivere. Due sorelle che hanno creduto nel sogno del padre, libraio d'annata, e che lo hanno aiutato a realizzarlo investendo tutto: energie, tempo e risorse. Non è questa la sede per riferire di dinamiche familiari che vogliamo tenere private, ognuno abbia la matura e silente consapevolezza delle proprie responsabilità.

La figura del libraio per fortuna ancora ha un valore per qualcuno e speriamo con tutto il cuore che Amazon o chi per lui non cancelli definitivamente questa figura professionale e che tutte le librerie “superstiti” continuino ad esistere e a resistere. E’ un augurio che facciamo ai lettori, ai colleghi, a noi stessi e a tutta la città.

In questi vent'anni abbiamo vissuto momenti belli e brutti, abbiamo conosciuto tante persone, moltissime di loro rimarranno nei nostri cuori: è stato bello crescere tutti insieme nella libreria BROADWAY!

Un ringraziamento particolare va a tutti i piccoli lettori che hanno dato una sferzata di allegria allo spazio che abbiamo dedicato loro, motivo per cui ci rattrista ancora di più doverli deludere sottraendo loro gli ormai consueti e tanto attesi appuntamenti con letture e laboratori creativi.

Saremo aperti fino al 31 ottobre e venerdì 27 e sabato 28 settembre dedicheremo due serate a tutti i nostri amici per chiudere col sorriso, perché sia di buon auspicio per nuove avventure! Vi attendiamo per dirvi grazie di averci scelto in questi 19 anni e per un affettuoso saluto che non vorrà essere un addio ma un ARRIVEDERCI.

Da domani vi aspettiamo in libreria per delle vendite promozionali con sconti sino al 30%”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!