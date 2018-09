Ddl anti-corruzione

Si al Ddl anti-corruzione. Per reati sopra 2 anni Daspo a vita

Il Consiglio dei ministri ha approvato Il Ddl anticorruzione e racchiude gravi provvedimenti, come il Daspo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 11:56:34 Letto 387 volte

Il Consiglio dei ministri ha approvato Il Ddl anticorruzione e racchiude gravi provvedimenti, come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura. “Il mio messaggio è che da ora in poi non se la cava più nessuno", ha confermato Bonafede durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. “L'agente sotto copertura era nel contratto di governo. Ora sarà utilizzabile dall'autorità giudiziaria anche nei reati di corruzione contro la Pa".

Il Daspo dagli appalti si potrà revocare in caso di riabilitazione, ma solo passati 12 anni dall'espiazione della pena, ma a questo periodo vanno aggiunti tre anni per ottenere la riabilitazione e se il soggetto è recidivo, ne serviranno 10.

Il Guardasigilli ha aggiunto: "D'ora in poi chi sbaglia paga, la legge è all'avanguardia". Ma Salvini contiene: "sono contento che sia passato in Consiglio dei ministri il pacchetto contro corrotti e corruttori, ma alcuni passaggi del pacchetto mettono sotto inchiesta sessanta milioni di italiani poiché quando sulla base di un sospetto e senza prova dai la possibilità di intercettare, pedinare, ordinare questo e quest'altro, la preoccupazione è legittima". Su quel provvedimento il Parlamento interverrà e modificherà infatti il percorso che probabilmente si seguirà sia quello di non blindare la legge in modo che in Parlamento la maggioranza possa modificarla per raddolcirla.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!