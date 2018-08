edilizia scolastica

Sicurezza nelle scuole, polemica Orlando-M5S. Arcuri replica alle critiche ''Loro sul ponte Morandi...''

Il sindaco e l'assessore rispondono alle accuse del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle, che contrattacca: ''Documenti che certifichino assenza di pericolo prima dell'inizio delle lezioni''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2018 - 09:48:16 Letto 350 volte

Ancora una volta Cinque Stelle contro Leoluca Orlando, ancora una volta su un tema di rilevanza nazionale. Stavolta nell'occhio del ciclone è finita la gestione dell'edilizia scolastica dell'amministrazione comunale di Palermo, che il Movimento Cinque Stelle accusa di essere lasciva e negligente soprattutto in merito alla mancata partecipazione al PO FESR 2014-2010. Il piano prevede lo stanziamento di fondi per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le verifiche anti sismiche. A Orlando il M5S rimprovera l'assoluta estraneità a tale piano, non individuando istanze da Palermo nemmeno tra quelle rigettate. Il sindaco e l'assessore Arcuri replicano, e la polemica sembra destinata ad accendersi ancora.

Giusto due giorni fa, i consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo avevano criticato duramente l'assenza di un vero piano sull'edilizia scolastica comunale, facendo riferimento ai numeri contenuti nelle graduatorie pubblicate a giugno dalla Regione Siciliana per il bando sulla "Valutazione indagine rischio sismico degli edifici scolastici": "Delle 966 istanze ammesse in Sicilia per oltre 21 milioni di euro - diceva il movimento - non ve ne è neanche una del Comune di Palermo". La conclusione dei pentastellati era stata impietosa: "Il Comune non risulta neanche nell'altra graduatoria, quella delle 143 istanze non ammesse. Ciò dimostra che Palermo non ha presentato alcuna istanza per questi fondi". Le critiche a Orlando però avevano trovato spazio anche in altri ambiti, uno tra tutti la gestione di un altro grave problema palermitano e non solo, come quello della gestione dei viadotti.

Leoluca Orlando risponde a Forello e colleghi, con toni altrettanto aspri, difendendo l'operato dell'assessore e vice sindaco Arcuri:

La differenza fra governare una città e fare opposizione, spesso sta nella differenza che passa fra compiere atti concreti e fare vuoti proclami. Sul tema della sicurezza, tanto quella dei ponti quanto quella delle scuole, questa è esattamente la differenza che c'è fra il lavoro certosino dell'amministrazione comunale e per essa dell'Assessore Arcuri e tutta la sua squadra, ed i comunicati ad effetto del Movimento 5 Stelle.

La replica del sindaco però non fornisce ulteriori dettagli sull'operatività ci cui i Cinque Stelle contestano proprio l'assenza. Ed è proprio Emilio Arcuri, con toni ben più accesi, a fornire più dati in materia rispondendo in prima persona alle accuse (i Cinque Stelle lamentano 25 sole scuole in attesa di finanziamenti):

Avrei potuto ricordare i 35 milioni di euro spesi dal 2012 ad oggi in oltre 400 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, ma ancora una volta non posso che registrare che il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle non legge la posta elettronica né il sito internet del Comune. O che fa finta di non leggerli. A questo punto, come si diceva una volta, delle due l'una: o ci sono o ci fanno. Tutto pur di nascondere e far dimenticare la vergogna delle parole del proprio partito sul ponte Morandi di Genova in materia di sicurezza.

Nel rispondere alle accuse del M5S, Arcuri sottolinea che proprio l'ultimo comunicato del Comune di Palermo in materia di progettazione di interventi per la sicurezza delle scuole, sia datato 8 agosto e dimostri, quindi, l'attività del Comune nell'ambito.

L'attacco diretto alla gestione Cinque Stelle della questione genovese sembra però non aver spiazzato il movimento, che passa al contrattacco partendo proprio dal riferimento alla tragedia e definendo goffa e fuori tema la risposta di Arcuri. Quindi, la richiesta di passare ai fatti attraverso la pubblicazione - in tempi brevi - dei documenti che attestino la non pericolosità delle strutture scolastiche:

Programmare interventi è cosa ammirevole, ma sino a quando tali interventi non si concretizzeranno il Comune non potrà permettersi di millantare una sicurezza che non esiste, e, probabilmente, fino ad allora le scuole dovrebbero rimanere chiuse. Per questo motivo non chiediamo, ma pretendiamo di ricevere prima dell'inizio delle lezioni i documenti che certifichino l’assenza di pericolo per ognuno degli edifici scolastici di competenza comunale.

La battaglia sul campo dell'edilizia scolastica sembra destinata a riservare ancora colpi da una parte e dall'altra, ma il rischio di trasformare la sicurezza dei cittadini in propaganda è sempre dietro l'angolo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!