Tensione al mercato ortofrutticolo, urla e sputi contro i vigili

Oltre a urla e offese, sono volati anche spintoni e sputi contro i vigili urbani presenti per fare rispettare le regole.

Una riapertura carica di tensione quella del Mercato ortofrutticolo di Palermo. Protesta tra i venditori abusivi, che senza mascherine nè titolo ad entrare, volevano comunque accedere alla struttura di via Montepellegrino per acquistare i prodotti da rivendere.

Oltre a urla e offese, sono volati anche spintoni e sputi contro i vigili urbani presenti per fare rispettare le regole previste dal decreto contro il coronavirus, che prevedono ingressi contingentati al mercato e il divieto assoluto invece per chi non ha la partita Iva, ossia gli abusivi.

L'episodio è stato segnalato alla prefettura, questura e sindaco.

