tentato omicidio

Tentarono di uccidere anziana in via Empedocle Restivo: condannati fidanzati

Tentarono di uccidere una donna di 80 anni a colpi di forbici in via Empedocle Restivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2018 - 17:39:48 Letto 395 volte

Tentarono di uccidere una donna di 80 anni a colpi di forbici in via Empedocle Restivo e oggi il gup Wilma Mazzara ha inflitto, con lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato, 12 anni di carcere a Domenico Federico e 9 anni alla sua compagna Veronica Rizzo accusati di tentato omicidio aggravato. Il giudice ha accolto in pieno le richieste di pena del pubblico ministero Alfredo Gagliardi.

Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Palermo, i due fidanzati il 7 maggio 2017 andarono a casa dell'anziana, chiamati dalla stessa. La donna sospettava che Domenico Federico, muratore che aveva fatto dei lavori in casa, avesse rubato il portafogli e alcuni gioielli. Per quel sospetto scoppiò la lite che degenerò quando la vittima minacciò Federico di denunciarlo alle forze dell’ordine. Una minaccia che scatenò la ferocia della coppia, che la vittima ha poi raccontato con lucidità nell'incidente probatorio. "Avevo capito che sarebbe andata a finire male, ho tentato di correre verso la porta per salvarmi, ma mi ha bloccato subito, mi ha tappato la bocca con uno straccio e ha cominciato a stringere il foulard che avevo al collo".

L’anziana ha raccontato che la ragazza, la colpiva con dei calci mentre il Federico, insieme ad un altro ragazzo minorenne, prendevano un cuscino. Il minore - sempre secondo il racconto della donna - ha afferrato poi l'anziana per i capelli e le ha fatto sbattere la testa sul pavimento. "Poi ho visto Federico acchiappare le forbici sul tavolo del soggiorno - ha spiegato - Mi sono protetta con la mano destra e mi ha reciso due tendini". Poi la donna ha finto di essere morta e ha aspettato la fuga dei tre per chiamare il vicino. L'anziana è viva per miracolo ed è riuscita a superare il coma e l'intervento chirurgico per una profonda ferita al petto provocata dalle lame delle forbici.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!