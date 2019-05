lite tra condomini

Tentato omicidio alla Zisa, uomo spara alla donna delle pulizie per 12 euro

Lite tra condomini nel quartiere Zisa potreva finire in tragedia.

Tentato omicidio a Palermo, una lite tra condomini in via Re Federico nel quartiere Zisa potreva finire in tragedia. Irritato per la richiesta di pagamento da parte della donna che si occupa della pulizia della scala condominiale è entrato in casa, ha preso una pistola e le ha sparato rimanendo però ferito al volto.

Protagonista della vicenda un palermitano di 77 anni, Domenico Saletta, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Gli investigatori sono riusciti faticosamente a ricostruire i dettagli della lite condominiale avvenuta a Palermo in via Re Federico, nel rione Zisa, tra l'anziano e la donna delle pulizie che sollecitava il pagamento di circa 12 euro. L'uomo ha preso l'arma, regolarmente detenuta, e ha sparato due colpi di pistola all'indirizzo della donna, che abita nello stesso stabile, e del figlio. Il secondo colpo ha però fatto esplodere l'arma causando il ferimento di Saletta.

I carabinieri lo hanno portato prima in ospedale, al Civico per farlo medicare e poi nel carcere di Pagliarelli con l’accusa di tentato omicidio .

