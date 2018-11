Infrastrutture Sicilia

Toninelli in Sicilia: ''La Sicilia ha tanti gap'' *VIDEO*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2018 - 17:49:50 Letto 433 volte

"I gap infrastrutturali della Sicilia sono tanti. Siamo qui per dire che lo Stato vuole aiutare i siciliani". Sono le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, appena arrivato sotto il viadotto Himera, sulla Palermo-Catania, dove all'altezza di Scillato sono in corso i lavori di ricostruzione dopo il cedimento del pilone avvenuto nell'aprile 2015.

"La mobilità per i siciliani è fondamentale. Noi vogliamo far si che possano spostarsi meglio sia all’interno dell’isola che verso il continente. Ci sono tantissime strade provinciali in stato di dissesto totale, sono qui a vedere i vari cantieri con Anas ma anche per dire chesiamo pronti a riprenderci una serie di strade provinciali e permettere ai siciliani di spostarsi meglio che è anche quello che meritano".

"Sono talmente tante le segnalazioni che riceviamo, non è accettabile che esistano strade colabrodo, i siciliani meritano di vivere in modo dignitoso - continua Toninelli -. La mia presenza qui è per fare un sopralluogo in tutti i cantieri Anas e Rfi. Siamo qui per accelerare i cantieri, non è possibile che ci siano tempi così lunghi. Lo Stato è tornato, c’e una maggiore presenza e la Sicilia è una delle massime priorità di questo governo".

