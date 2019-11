Topi all'Assessorato

Topi all'Assessorato alla Scuola: uffici chiusi

Chiusura dell'Assessorato alla Scuola di via Notarbartolo per la presenza di topi.

Chiusura dell'Assessorato alla Scuola di via Notarbartolo 21/A per la presenza di topi, l'Amministrazione comunale ha disposto l'immediata cessazione del ricevimento al pubblico e l'evacuazione dell'edificio a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



"Negli uffici - scrive in una nota la Capo Area, Maria Anna Fiasconaro - viene regolarmente assicurata e garantita la pulizia della struttura, fatto ben noto ai moltissimi utenti che ne frequentano i locali.

Tracce di roditori erano state notate in precedenza e tempestivamente si è provveduto - a più riprese - ad effettuare derattizzazione interna ed esterna e disinfezione interna.

Ciononostante, questa mattina - a seguito dell'avvistamento dei roditori - si è disposta la chiusura all'utenza e l'evacuazione dell'edificio a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si è inoltre disposto - ed è tuttora in corso - una nuova derattizzazione straordinaria interna, a cui seguirà nella giornata di domani quella esterna.

Domani - per consentire le verifiche nonché una pulizia e disinfezione accurata dei locali - l'Assessorato rimarrà chiuso all'utenza e i dipendenti saranno dislocati nelle strutture decentrate di pertinenza dell'Area".

