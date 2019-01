meteo

Torna il freddo, da oggi fino a sabato in Sicilia temperature in calo

Torna il freddo anche in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2019 - 08:57:53 Letto 410 volte

Torna il freddo anche in Sicilia. L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull'Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende i precedenti.

L'avviso prevede dal mattino di oggi venti forti o di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, e nevicate sparse a quote superiori a 500-800 metri su Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi appenninici. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sull'Abruzzo, sulla Basilicata, su gran parte della Puglia, su Calabria e Sicilia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!