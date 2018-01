Trovato in casa con la marijuana, arrestato 30enne palermitano

MONREALE (PA). I Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, G. R., 30enne palermitano. I militari, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a carico del giovane. Il controllo ha consentito di rinvenire una busta contenente 180 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e 10 € in banconote di vario taglio.

Il Giudice del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e, dopo il patteggiamento è stato disposto il pagamento di una multa di 5.000 € e 10 mesi di reclusione con pena sospesa.

