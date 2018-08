presenze turistiche e arrivi

Turismo in Sicilia, numeri in crescita e massimo storico all'orizzonte

L'Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia fornisce un'istantanea delle presenze turistiche e degli arrivi sull'Isola: +7% negli ultimi 12 mesi. Boom dei Bed and Breakfast

Il turismo siciliano continua la corsa all'eccellenza, e i numeri sono dalla sua parte. L'Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia fornisce un'istantanea delle presenze turistiche e degli arrivi sull'Isola, convincendo sempre più gli operatori del settore di essere sulla strada giusta: il massimo storico registrato nel 2014 può (ri)diventare realtà.

I dati dell'Osservatorio evidenziano che negli ultimi 12 mesi le presenze turistiche sono cresciute del 7,3%, raggiungendo quota 14,7 milioni: valore vicino, appunto, al massimo storico del 2014 (14.704.926). Massimo storico già raggiunto invece dagli arrivi di turisti in Sicilia, che sono 4.857.542 (+10,2% rispetto al 2016). Eppure, per farsi largo tra i grandi colossi del turismo italiano, la Sicilia ha ancora da fare: l'Isola è in decima posizione tra le regioni italiane per numero di arrivi.

Aumentano le presenze, aumentano i turisti residenti: +9,4%; l'Osservatorio però ha registrato numeri in crescita anche per quanto riguarda i turisti stranieri, anche se non così rilevanti: si osserva un aumento del 5,3%. Interessante inoltre rilevare che, nel corso dei 10 anni in esame, la quota di turisti stranieri in Sicilia è cresciuta di 9,4 punti percentuale, passando dal 39,9% del 2008 al 49,3% del 2017. Ancora la Francia il principale paese di provenienza dei turisti ospiti negli esercizi recettivi siciliani; seguono Germania (6,4% degli arrivi totali in Sicilia), Stati Uniti (3,7%) e Regno Unito (3,5%). In testa alla classifica dei 20 Paesi "nuovi adepti" del turismo siciliano, si registra un forte incremento dei turisti provenienti da Russia (+58,7%) e Polonia (+38,9%), mentre il terzo posto è dei Paesi Bassi (+17,8%).

