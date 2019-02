lutto

Un malore stronca Tindara Agnello, stilista che inventò ''coppola storta''

Un malore improvviso ha stroncato Tindara Agnello, la giovane imprenditrice palermitana che aveva inventato il design della “coppola storta” trasformando un vecchio simbolo di mafia in un copricapo di moda.

Tindara Agnello aveva 35 anni. Da sei guidava l’azienda con lo zio Manfredi. Era lei che disegnava i modelli delle coppole e ne sceglieva i tessuti. Da qualche tempo aveva allargato ad altri accessori la sua attività di stilista.

Commozione in città per la prematura scomparsa dell’imprenditrice nota e apprezzata. Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha voluto esprimere il suo cordoglio. “A nome mio, della giunta e di tutta l’amministrazione comunale voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia Agnello per il gravissimo lutto che l’ha colpita. E’ una notizia che ci riempie di tristezza, è un lutto che priva la città di una donna che con passione, visione e amore ha saputo coniugare la cultura e l’impresa, l’impresa e l’orgoglio della propria sicilianità”.

I funerali saranno celebrati domani alle 11.30 nella chiesa Madre di Bagheria, in corso Butera.

