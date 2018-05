Gelato

Da sempre sappiamo che il gelato si presenta come alimento valido e completo in grado di ambire ad una precisa collocazione all'interno del piano alimentare della giornata.

Con la stagione primaverile e il caldo estivo iniziamo a variare i nostri menu e anche i nostri spuntini. Iniziamo a preferire cibi più freschi come le insalate e la frutta che non devono mai mancare sulle nostre tavole e anche il gelato. Ma il gelato può salvare la linea? Si, se consumato con intelligenza. Da sempre sappiamo che il gelato si presenta come alimento valido e completo in grado di ambire ad una precisa collocazione all'interno del piano alimentare della giornata. Gli italiani lo hanno capito da tempo, tanto che sia freddo, fritto o sciolto viene consumato da quasi il 90% degli abitanti del Belpaese.



Il cono è dunque una vera e propria passione, per i piccoli, ma anche per i grandi, soprattutto perché, oltre ad essere buono, costituisce una fonte di energie per tutte le età. Artigianale o confezionato per i più piccoli rappresenta una sana merenda perché contiene proteine di alto valore biologico ed assai utili per l'accrescimento. È assai piacevole e fa bene per chi studia o lavora ed intende prendersi cinque minuti di pausa, nutrendosi senza appesantirsi. E' anche una grande fonte di energia per chi pratica lo sport, specie il gelato alla frutta perché contiene il lattosio e il fruttosio. Inoltre si offre anche a chi soffre di disturbi, come la glicemia. Infatti ne esistono senza zucchero, alla soia e allo yogurt.



Ma c'è di più. Il gelato non è più considerato una minaccia per la dieta. Sono gli stessi nutrizionisti a includerlo nei propri programmi perchè è un alimento fresco e completo, capace di garantire, a seconda dei suoi ingredienti, una buona dose di proteine, vitamine e minerali. Per questo durante la stagione più calda può sostituire benissimo un pasto leggero.



Ed inoltre, oltre a essere un toccasana per il nostro organismo, fa bene anche alla mente, come ha dimostrato uno ricerca dell'università di Amsterdam. Secondo questo studio mangiare un cono o una coppetta dipinge sul volto un'espressione di perfetta beatitudine. Grazie a un software messo a punto da due scienziati informatici, capace di mettere in relazione i mutamenti dei tratti del viso con le emozioni che li determinano, si è appurato che quando gli italiani mangiano un gelato, il loro volto esprime per l'86% felicità. Un dato ben superiore della media europea, ferma al 64%.



L'indagine dell'università di Amsterdam conferma i risultati di uno studio precedente dell'Institute of Psychiatry di Londra, che ha dimostrato come anche un solo cucchiaino di gelato sia in grado di "accendere" gli stessi centri del piacere nel cervello stimolati da una vincita di denaro o dall'ascolto della nostra musica preferita.

