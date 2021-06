grani siciliani

Grani antichi siciliani, una promessa... da mantenere

di Giuseppe Russo | Pubblicata il: 03/06/2021

Se ne raccontano di storie sui grani antichi siciliani. A volte esasperando il confronto con i grani convenzionali e condannando questi ultimi a un minore interesse sotto il profilo salutistico. Spesso queste affermazioni sono approssimative e prive di fondamento scientifico; in altri casi alcuni punti di forza possono essere comunque individuati. Un dato però è certo: oggi i consumatori percepiscono un valore aggiunto che li porta a favorire i prodotti ottenuti con sfarinati di grani antichi.

Se la filiera dei grani antichi da un lato incontra il consenso dei consumatori e di tanti agricoltori che scelgono di coltivare questa tipologia di frumento, dall’altra i tecnici cominciano però a sollevare alcune criticità che devono essere superate quanto prima per sostenere un reale percorso di sviluppo.

I grani antichi, o più correttamente “varietà locali da conservazione”, sono tutelati da una specifica normativa nazionale ed europea (D.l.vo n. 149 del 29 ottobre 2009; D.M. 17 dicembre 2010, Dir. 98/95/CE). In funzione di tali norme i cosiddetti “agricoltori custodi”, in possesso di sementi di specifiche popolazioni, possono chiederne l’iscrizione ad un “registro nazionale delle varietà da conservazione”. L’istanza di iscrizione con tutta la documentazione allegata deve essere inoltrata all’Assessorato regionale all’Agricoltura, che la affida all’esame di una specifica commissione valutatrice.

Una volta approvata l’istanza, con conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà poi il Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi del Crea (ex Ense), a dover effettuare le visite ispettive presso i campi degli agricoltori custodi, al fine di “certificare” la reale appartenenza del lotto esaminato alla popolazione di grano antico dichiarato. Da quel momento un campo di Tumminia, o di Russello o di Perciasacchi, o di un altro grano antico, potrà avere la propria “carta di identità” che ne certifica la conformità.

Ecco adesso le criticità. Da alcuni anni la commissione valutatrice non risulta operativa e diverse pratiche sono arenate in attesa di essere valutate. In più, alcuni controlli effettuati da enti preposti alla ricerca cerealicola, come il Consorzio Gian Pietro Ballatore, sollevano un altro problema. Dall’analisi di diversi campioni di grani antichi, raccolti da campi siciliani di agricoltori custodi, raramente si riscontra purezza “varietale” e sovente si registra un inquinamento di altri frumenti, spesso (addirittura) di frumento tenero. In alcuni campioni analizzati l’inquinamento da frumento tenero ha superato il 90%!

Questi problemi fanno sì che in mancanza di una filiera controllata e certificata, il consumatore è esposto al rischio di acquistare o consumare un prodotto la cui identità dichiarata risulta diversa da quella reale, anche di molto.

È opportuno sottolineare che gli operatori della filiera e gli agricoltori custodi conoscono queste criticità e si adoperano per garantire e tutelare la qualità e la purezza dei propri raccolti. Ma per sostenere un solido sviluppo della filiera dei grani antichi è quanto mai necessario riattivare la commissione regionale e attuare una politica di tutela del “germoplasma” (patrimonio genetico) delle varietà locali da conservazione. Solo in questo modo sarà possibile disporre della garanzie per tutelare i consumatori che premiano questi prodotti riconoscendo, spesso, prezzi superiori a quelli del mercato convenzionale. Questi interventi devono essere rapidi e determinati; solo così potremo tutelare con successo il valore associato alla biodiversità e alla identità di questi frumenti siciliani.

