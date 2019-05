sentenza retrocessione

Albanese: ''Vogliamo una sentenza equa''

Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sentenza d'appello.

A margine di un convegno sulla Brexit, il presidente del Palermo, Alessandro Albanese ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sentenza d’appello: “Non abbiamo sensazioni, abbiamo la certezza di essere nel giusto e soprattutto ci attendiamo unasentenza equa al pari di quelle che sono state date negli anni scorsi. Attendiamo con grande speranza“.

C’è fiducia per una possibile penalizzazione, piuttosto che sulla conferma della retrocessione in C: “I nostri legali si stanno battendo per un ribaltamento del verdetto di primo grado, che significa farci giocare i play off, tra l’altro siamo la squadra più attrezzata e poi a secondo della penalizzazione in termini di punti vedremo dove finiremo”.

