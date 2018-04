Playoff Basket Serie C

Eagles Palermo, stasera altro dentro o fuori con Ragusa: in palio la finale playoff di Serie C

Gara3 contro la Virtus Euromotor Ragusa in scena oggi alle 19 al Pala Tre Santi di Alcamo (TP). Ci si gioca anche la fase nazionale per la promozione in B

22/04/2018

Ancora una volta in bilico, sull’orlo del precipizio. Quasi un’abitudine in realtà che, proprio per questo motivo, non può e non deve spaventare. La Eagles Basket Palermo si ritrova faccia a faccia ad una strada senza svolta: vincere o finire qui la stagione. Così come accaduto per la serie dei quarti di finale contro San Filippo del Mela, anche con la Virtus Euromotor Ragusa si deciderà tutto in Gara 3.

Il secondo atto della semifinale playoff di Serie C, giocatosi domenica scorsa a Ragusa e vinto dai padroni di casa 65-54, ha confermato l’attuale stato di forma dei palermitani, costretti inevitabilmente e dopo un finale di stagione estenuante a dover pescare dalla riserva di carburante. La stessa condizione con la quale Eagles si presentò nel decisivo match contro il Cocuzza, vinto col cuore, il coraggio e la forza del gruppo. Questo ciò che viene chiesto ai biancorossi: ancora una battaglia.

Davanti ai palermitani allenati da coach Priulla, ci sarà una Virtus Euromotor Ragusa di coach Di Gregorio galvanizzata dalla bella affermazione davanti al proprio pubblico, consapevole di aver battuto l’avversario lì dove nella prima gara, invece, era stata sconfitta, ossia sul piano nervoso e fisico. Si rinnoveranno i duelli ad alta quota tra Vranjkovič e il duo Simon-Idrissou, quello tra Canzonieri e Tagliareni, ma anche quelli tra la sfrontatezza dei giovani Bruno e Giardina, e l’esperienza dei veterani Sorrentino e Licitra.

Si giocherà eccezionalmente al Pala Tre Santi di Alcamo, nel trapanese, causa indisponibilità del PalaDallaChiesa di Bagheria e successivo diniego della FIP [Federazione Italiana Pallacanestro] alla richiesta di delega della Eagles per la palestra bagherese della "Pirandello".

Palla a due stasera, domenica 22 aprile alle 19, che sarà alzata da Andrea Parisi di Catania e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG).

Il primo grado ha detto Eagles, l’appello Ragusa. Gara 3 sarà ‘cassazione’ e deciderà chi raggiungerà l’Alfa Catania in finale e, contemporaneamente, la fase nazionale per la promozione in Serie B.

