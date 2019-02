cessione palermo

Follieri fa sul serio: ''Ho un piano per salvare il Palermo'' *VIDEO*

''Stiamo andando avanti, siamo qui come avevamo promesso per verificare la possibilità di concludere questa acquisizione…'', così Raffaello Follieri davanti al nutrito gruppo di giornalisti presenti davanti all'hotel Wagner.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2019 - 21:09:53 Letto 411 volte

Arrivato oggi in città dopo pranzo, Raffaello Follieri ha parlato al nutrito gruppo di giornalisti presenti davanti all’hotel Wagner dove si era recato nel primo pomeriggio: “Stiamo andando avanti, siamo qui come avevamo promesso per verificare la possibilità di concludere questa acquisizione… e non ho molto altro da dire. Incontri con Facile? Sono in contatto con i legali. Se conosco i debiti? Preferisco non rispondere a domande tecniche, volevo solo salutare – ha precisato – e dire che stiamo andando avanti nella transazione. Non ho mai nascosto il nostro interesse nell’acquisizione di questa società e siamo convinti di farlo, naturalmente dopo aver verificato che le condizioni siano quelle giuste”.

E poi, ancora: “Sappiamo esattamente quello che serve per la gestione della società per arrivare a giugno e poi per il resto. Cosa dico ai tifosi? Ringrazio per l’affetto nei nostri confronti, sono qui per dimostrare che la nostra è una proposta seria. Se sono ottimista? Non vorrei rispondere. Le transazioni si fanno tra due parti, non una sola”.

A rappresentare il gruppo in questa operazione è l’avv. Di Trapani, come confermato dallo stesso Follieri a margine dell’incontro all’esterno dell’hotel.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!