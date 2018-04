Palermo-Avellino

di Marco Gullą | Pubblicata il: 21/04/2018

Il Palermo vince e convince, 3-0 all’Avellino.

La cronaca: Tedino mette dentro Trajkovski assieme a La Gumina, dietro c’è Coronado. Nell’Avellino tridente capeggiato da Ardemagni. 6’ bella conclusione di Coronado, palla che però non si abbassa e supera la traversa. Al 9’ la gara cambia, fallo di Morero su Rispoli, rigore netto. Coronado batte con freddezza, rosa avanti. Palermo che continua ad attaccare, Avellino che non riesce a giocare palla, inizio davvero in salita per la compagine irpina. Al 15’ clamorosa occasione per l'Avellino, Molina dopo una corta respinta di Rajkovic non riesce a correggere in rete da due passi e spara alto. Scorrono i minuti e la manovra del Palermo inizia a rallentare, Avellino che avanza ma senza convinzione. 36’ occasionissima per l'Avellino, cross in mezzo per Ardemagni che anticipa Pomini in uscita, palla salvata sulla linea da Rajkovic. Sempre Vajushi sfiora la rete ma angola male da ottima posizione.

Ripresa, Bellusci out per infortunio e dentro Accardi. Dopo due minuti arriva il raddoppio rosanero: grande assist di Trajkovski per vie centrali, La Gumina scatta in profondità e batte Lezzerini con un preciso tiro in porta, 2-0. Rosa che giocano bene e in scioltezza, Avellino che non riesce mai a ripartire. A centrocampo ci sono finalmente idee e buon calcio. 67’ occasione Avellino per riaprirla, grande capocciata di Ardemagni e miracolo di Pomini, palla che poi non entra e viene spazzata da Rajkovic. Gara chiusa al 73’, fallo su La Gumina e calcio di rigore, questa volta fa centro Trajkovski. Finisce così, senza più emozioni, il Palermo alza le braccia al cielo.

