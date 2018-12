Spezia-Palermo

Il Palermo pareggia a La Spezia, Falletti illude i rosa

Il Palermo pareggia 1-1 contro lo Spezia fuori casa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2018 - 22:37:38 Letto 346 volte

Il Palermo pareggia 1-1 contro lo Spezia fuori casa.

La cronaca: Stellone punta su Moreo e Puscas, ma a sostegno ci sono anche Trajkovski e Falletti. Ritmi subito alti, la gara è godibile. All’8’ Palermo vicino al gol con Jajalo, bella ripartenza dei rosa, con Falletti che serve il numero 8 al limite dell’area; il bosniaco salta l’uomo con il tacco e tira di sinistro, para bene Lamanna. Dopo tre minuti Spezia che risponde e va vicino al gol: sponda di De Col per Gyasi che da due passi di testa non riesce a concludere in porta con la necessaria potenza, bravo Brignoli a bloccare. La partita è bella, il Palermo la sblocca al 25’ con Falletti: velo del numero 20, scambio tra Moreo e Puscas e grande assist del numero 9 per l’uruguaiano che scavalca Lamanna con un dolce pallonetto, rosa avanti. Il Palermo gestisce palla ma lo Spezia trova il pari al 34’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ricci, Bartolomei calcia al volo dal limite e il suo tiro sporco viene deviato in porta da Capradossi, 1-1. I rosa accusano il colpo e cercano di ripartire, ma è Brignoli con un doppio intervento miracoloso a salvare il risultato.

Ripresa, nessun cambio, Spezia che attacca e cerca il vantaggio, Palermo che attende. 57’ palla in mezzo per Puscas che non riesce a controllare in area e stecca un’occasione ghiotta. Sempre Puscas di testa sfiora l’angolino, palla che esce non di molto. Stellone mette dentro Chochev al posto di Murawski. Jajalo al 66’ prende palla e ci prova dalla distanza, conclusione da dimenticare. Ritmi che si abbassano, Palermo che ha difficoltà a costruire gioco. Stellone mette dentro anche Embalo al posto di Puscas. 84’ palla per Trajkovski che però non prende bene la mira e mette a lato. Finisce 1-1.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!