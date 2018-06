maxi sequestro

Maurizio Zamparini nei guai, sequestro da oltre un milione di euro. I dettagli

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce vari illeciti a titolo societario e personale. Al patron sequestrate anche le quote di partecipazione alla società rosanero

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2018 - 10:26:16 Letto 407 volte

Continuano le disavventure di Maurizio Zamparini, stavolta ben lontano dai campi di calcio. Ai danni del patron del Palermo è stato disposto un sequestro preventivo di denaro nelle casse del club rosanero, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo.

Il bilancio del sequestro è pesantissimo: oltre un milione di euro (1.135.077,74 €, riporta la Guardia di Finanza). I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto del gip di Palermo, esito delle indagini svolte. Secondo le forze dell'ordine sono presenti "gravi indizi di colpevolezza" a carico di Zamparini e altri indagati, per i reati di false comunicazioni sociali ostacolo alle funzioni di vigilanza della Co.Vi.So.C, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Alla società rosanero viene contestato anche l’illecito amministrativo dovuto all'autoriciclaggio commesso dal suo ex presidente.

Zamparini si sarebbe servito sistematicamente della MEPAL S.r.l., di cui è risultato essere l’amministratore di fatto, come una sorta di “cassaforte” per mettere al riparo dall'Erario le disponibilità correnti della società di calcio. Per rendere possibili tali spostamenti di denaro, sarebbero stati simulati dei finanziamenti verso la MEPAL S.r.l.. Lo stesso denaro rimaneva sostanzialmente inutilizzato, e veniva restituito solo al momento di necessità da parte del club.

Ma non solo, perché all'esuberante imprenditore friulano viene attribuita anche la responsabilità di essersi fatto accreditare bonifici per circa 100mila euro su un conto corrente in Svizzera, al fine di evitare eventuali pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti Zamparini è tuttora esposto per decine di milioni di euro.

Riguardo alle vicende personali di Zamparini, sono state sequestrate preventivamente, con finalità di confisca, le quote di partecipazione di Zamparini al capitale sociale dell’U.S. Città di Palermo S.p.a. per un totale di 99.993 euro, non essendo state rinvenute somme di denaro sui conti correnti intestati all'imprenditore.

Fonte: GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!