processo Palermo Calcio

Palermo Calcio, la Procura chiede la serie C

Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C, a richiesta del procuratore federale nei confronti del Palermo Calcio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2019 - 14:10:17 Letto 463 volte

Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C. È questa la richiesta del procuratore federale Giuseppe Pecoraro nei confronti del Palermo Calcio al processo al Tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo.

All'udienza è stato ammesso anche il Benevento in qualità di parte interessata. I legali dei rosanero hanno insistito sull'inammissibilità del procedimento. La sentenza dovrebbe essere resa nota nei prossimi giorni.

Tra le richieste anche cinque anni di inibizione per Maurizio Zamparini e preclusione da ogni incarico federale. Stessa richiesta sanzionatoria per Anastasio Morosi, mentre per Giovanni Giammarva sono stati chiesti due anni di inibizione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!