Palermo-Cittadella

Palermo, sfuma la serie A

Il Palermo non va in A, pareggia con il Cittadella e in massima serie va il Lecce.

11/05/2019

La cronaca: Rossi si affida alla coppia Trajkovski-Nestorovski, Falletti invece trequartista. Al Barbera circa 30 mila spettatori, tifo incessante per i rosa. Primo squillo al 4’, Trajkovski viaggia sulla corsia di destra e conclude a fil di palo, salva Paleari. Intanto il Lecce passa in vantaggio. Falletti al 10’ tutto solo scappa verso la porta avversaria, tenta un cucchiaio da due passi ma Paleari salva miracolosamente. Il Palermo fa la partita mentre il Cittadella prova a contenere gli attacchi della squadra di Rossi che cerca il vantaggio. 22’ il Palermo la sblocca: gran palla in mezzo di Trajkovski, Nestorovski di testa anticipa tutti e mette all’angolino, 1-0. Cittadella alle corde e dopo pochi secondi arriva anche il raddoppio dei siciliani: i veneti perdono palla, Nestorovski ricambia il favore per Trajkovski che riceve palla e s’invola, dribbling su Paleari e palla in rete, 2-0. Ma sul 2-0 ci va anche il Lecce. Ritmi che si abbassano con la formazione di Rossi che gestisce palla, ma ovvio che la vittoria del Lecce ha raffreddato l’entusiasmo dei 30 mila. Intanto Brignoli compie una gran parata su tiro di Schenetti. Si fa male Nestorovski e dentro Puscas.

Ripresa, il Palermo probabilmente è a conoscenza del risultato del Lecce e gestisce il match senza affondare molto. Al 58’ palla in profondità per Puscas che controlla e tira, Paleari salva sul suo palo. Gara riaperta al 65’ Diaw appena entrato prende palla e da posizione defilata lascia partire un tiro a giro all’angolino, nulla da fare per Brignoli, 2-1. Rosa che avvertono un calo, Cittadella che invece inizia a spingere. Trajkovski ha la palla del 3-1 ma tira debolmente su Paleari. I veneti pareggiano all’81’ con Adorni che approfitta di una mischia in area rosanero e batte Brignoli. Intanto segna lo Spezia a Lecce ma il Palermo non riesce a tornare avanti. Finisce 2-2, in A va il Lecce.

