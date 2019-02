Stellone: ''Usciremo da questo momento''

caos Palermo

Stellone riparte dallo sfogo di Bellusci e dal discorso fatto alla squadra dal direttore Foschi.

Parla Roberto Stellone. Dopo che la conferenza stampa della vigilia è saltata a causa della partenza anticipata in vista di Perugia, il tecnico del Palermo parla al sito ufficiale introducendo i temi della sfida di campionato di sabato pomeriggio: “Pensiamo una partita alla volta. Non veniamo da risultati positivi ma abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento. Al di là delle situazioni societarie, in campo i ragazzi mi danno segnali confortanti”.

Stellone riparte dallo sfogo di Bellusci e dal discorso fatto alla squadra dal direttore Foschi: “Siamo ancora più compatti nel senso che quello di Bellusci è stato lo sfogo non solo di un giocatore, ma di un uomo che dà l’anima in campo così come tutti i compagni e che sta cercando insieme allo staff, insieme al direttore e alla squadra di uscire da questa da questa situazione, che non ci piace. La situazione non è semplice, dobbiamo restare uniti e compatti”.

