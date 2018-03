Convocazioni Nazionali

Tedino: ''Nazionali? Io la penso così''

Si parla ancora delle assenza per le Nazionali nella conferenza stampa di Bruno Tedino

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2018 - 10:19:10 Letto 373 volte

Bruno Tedino parla ancora di nazionali e assenze, queste le sue parole rilasciate oggi in sala stampa: “Il regolamento non lo faccio io, non è quello che mi rattrista. Io sono chiamato in causa per trovare soluzioni e restare in piedi. È però una situazione grottesca e nessuno lo dice. La Serie D si ferma per il Torneo di Viareggio, si fermano i campionati Primavera e Under 17. Ma tocca a noi trovare delle soluzioni. Evitare le assenze? A gennaio ci abbiamo pensato, ma nel girone d’andata avevamo fatto bene e prendere altri giocatori avrebbe creato i presupposti per una non sana competizione. Chi era qui poteva vedersi scavalcato. Si sono fatti male Morganella, Aleesami, Rolando e Rajkovic. Queste sono cose che non si possono programmare. Io, Lupo e Zamparini ci siamo fidati di questo gruppo. Adesso abbiamo un’identità più marcata rispetto a prima. Il Palermo è una squadra che ha dentro di sé una grandissima possibilità concreta di andare in Serie A. Abbiamo superato un periodo negativo per i risultati ma non sul piano delle prestazioni. La squadra ha dei mezzi importanti per arrivare fino in fondo. In maniera ambiziosa e non presuntuosa, abbiamo sempre detto di voler vincere il campionato. Alcune volte si pensa che il Palermo sia la Juventus della B”.

