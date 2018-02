Dimissioni

Acireale, si dimette il sindaco

Roberto Barbagallo ha firmato la lettera di dimissioni per "sensibilitÓ istituzionale"

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2018 - 15:04:42 Letto 412 volte

Ribaltone ad Acireale. Ha firmato la lettera di dimissioni per "sensibilità istituzionale" il sindaco del comune scese, Roberto Barbagallo, arrestato il 23 febbraio scorso per corruzione nell'ambito dell'indagine 'Sibilla' della guardia di finanza coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

Lo hanno reso noto i suoi legali, gli avvocati Enzo Mellia e Piero Continella, a conclusione dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto in carcere, per oltre due ore. Al Gip Giovanni Cariolo e al sostituto procuratore Fabio Regolo ha fatto "una diversa e opposta rappresentazione dei fatti" che gli sono contestati.

Secondo l'accusa, Barbagallo per favorire la campagna elettorale del deputato regionale di Sicilia Futura Nicola D'Agostino, che non è indagato, avrebbe dato disposizione ad un luogotenente della polizia locale, Nicolò Urso, ora ai domiciliari, di avviare controlli amministrativi nei confronti di due imprenditori. L'obiettivo sarebbe stato quello di indurli ad avvicinare il sindaco per evitare la sanzione, quest'ultimo avrebbe chiesto in cambio sostegno elettorale per il suo referente politico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!