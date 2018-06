sbarcati migranti

La Diciotti é arrivata a Pozzallo

20/06/2018

È iniziato nella notte a Pozzallo lo sbarco dei 509 migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, arrivata ieri sera dopo sette giorni di navigazione in mare nel porto del Ragusano. Un salvataggio che ha avuto uno strascico di polemiche con l'Ong di SeaWatch.

Dieci erano arrivati nel pomeriggio con un'evacuazione medica di sei bambini, tre donne e un 21enne. L'ispezione cadaverica ha accertato che l'uomo la cui salma è stata portata in obitorio per una esame medico legale era morto per annegamento. Secondo testimonianze a bordo, era un nigeriano molto malato che viaggiava da solo.

Le prime a scendere da nave Diciotti sono state 30 donne incinte, fatte salire su un piccolo pullman per essere trasferite per i controlli in diversi ospedali del Ragusano.

Alcune di loro avevano i figli piccolissimi tra le braccia. Due bimbi di meno di 5 anni sono stati accompagnati da un operatore, per mano, verso i mezzi di soccorso.

Fonte: Guardia costiera

