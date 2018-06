violenza familiare

Madre picchiata per denaro denuncia il figlio e lo fa arrestare

Da anni vittima sistematica maltrattamenti fisici e verbali, la donna ha trovato la forza di denunciare il figlio disoccupato

I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 30enne del luogo, già gravato da precedenti di penali, per il reato di maltrattamenti in famiglia. A far scattare l'arresto, l'ultima persona che per lui avrebbe potuto desiderare un destino del genere: la madre.

L’anziana vedova (titolare di sola pensione sociale), ormai da anni vittima sistematica di maltrattamenti fisici e verbali, ha trovato la forza di denunciare il figlio figlio disoccupato e sempre in cerca di denaro.

I militari, acquista la denuncia, hanno ricostruito il calvario percorso dalla vittima fornendo al magistrato titolare delle indagini un quadro probatorio esaustivo, che ha consentito l’arresto dell'uomo e sua la reclusione nel carcere di Catania "Piazza Lanza".

