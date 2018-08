criptovalute

Conviene ancora investire nel mining di Ethereum?

L'attività di mining, cioè l'estrazione delle criptovalute, è stata per anni usata come fonte di guadagno. Oggi, invece, come stanno le cose? Conviene ancora estrarre ETH?

Pubblicata il: 24/08/2018

L’attività di mining, cioè l’estrazione delle criptovalute, è stata per anni usata come fonte di guadagno da migliaia di persone in tutto il mondo. Considerata da più parti una pratica folle e costosa, nel 2017 ha portato nelle tasche dei miner guadagni elevati. Per lungo tempo il mining di Ethereum in particolare ha affascinato per la possibilità di impiegare a questo scopo semplicemente le schede grafiche del PC. Oggi, invece, come stanno le cose? Conviene ancora estrarre ETH? Per rispondere alla domanda, diamo uno sguardo alla situzione.

L’ASIC miner per Ethereum

Ad aprile 2018 la nota società Bitmain, produttrice di dispositivi per il mining conosciuti come ASIC (application specific integrated circuit), ha annunciato Antminer E3. Per la prima volta un dispositivo ASIC nasce per svolgere il compito di estrarre Ethereum. Tralasciando i fiumi di parole scritte dai fautori e dagli oppositori a tale soluzione, l’impatto del dispositivo hardware sulla convenienza nel fare il mining di Ethereum è risultato notevole. Antminer E3 è estremamente economico rispetto anche alle GPU più potenti ora in commercio, e allo stesso tempo è più potente di qualsiasi GPU dedicata al mining di Ethereum. Ne consegue che chi dispone di capitali economici potrebbe essere tentato di acquistare Antminer E3 e abbandonare invece le GPU.

Vorremmo però fare un esperimento semplice, per verificare se effettivamente al piccolo investitore conviene puntare sull'Antminer E3.

Quanto rende il mining di ETH con Antminer E3

Per calcolare il rendimento dell’Antminer E3 facciamo riferimento alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore Bitmain e usiamo lo strumento di calcolo di Coinwarz.com. Prendendo in considerazione 190 MH/s di potenza che costano 1.262 USD (1.105 euro), escluse le spese di spedizione e il consumo energetico di 760 Watt/ora, al costo di 35 – 40 centesimi di euro tasse ed IVA incluse per 1 Kw/ora, si costata con sorpresa che alla fine dell’anno viene registrata una pardita di 441 euro. Da notare che volutamente nel calcolo dei costi non è compresa la commissione dovuta alla mining pool (di solito l'1% di quanto estratto), altrimenti la perdita sarebbe stata ancor più grave.

Conviene investire nel mining di Ethereum?

A questo punto possiamo dare una risposta alla nostra domanda: neppure con il potente Antminer E3 di nuova generazione è possibile rientrare dell’investimento iniziale fatto per estrarre Ethereum. L’uso dell’ASIC miner è vantaggioso solo per le grandi aziende del mining che dispongono di importanti capitali da investire nell’acquisto di migliaia di Antminer E3 in quanto possono acquistare all'ingrosso sia l'equipaggiamento che l'energia a prezzi inferiori. Per i piccoli investitori le notizie non sono invece positive, come abbiamo visto.

Non dimentichiamo il prezzo di Ethereum

Per concludere, non va dimenticato il prezzo di 1 ETH nel mercato di scambio: al momento ci si aggira intorno ai 239 euro, un crollo verticale rispetto al prezzo di 726 euro fatto registrare il 6 maggio 2018. Il valore della criptovaluta è fondamentale per chi investe nel mining, perché un prezzo troppo basso annulla i guadagni o pone l’investitore in una condizione di perdita grave.

