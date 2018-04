Nuove assunzioni

Credem apre a 250 nuove assunzioni

L'istituto bancario cerca giovani diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2018 - 12:35:53 Letto 446 volte

Buone notizie dall’istituto bancario Credem per i giovani diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche. Dopo l'inserimento di 150 persone nel 2017, Credem prosegue la campagna assunzioni anche nel 2018 con un nuovo piano che prevede 250 assunzioni di giovani da inserire in area commerciale e all'interno della direzione centrale.

Interessate varie sedi in tutta Italia e in particolare quelle di Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. Il percorso lavorativo prevede uno sviluppo della carriera negli ambiti di riferimento.

A questo link ulteriori informazioni sulle figure ricercate e sull’invio della candidatura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!