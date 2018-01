saldi

Da sabato 6 gennaio partono i saldi in Sicilia

Pubblicata il: 01/01/2018

PALERMO. Secondo quanto stabilito in un decreto firmato da Mariella Lo Bello i saldi invernali in questo nuovo anno partiranno il giorno dell’Epifania, ossia sabato 6 gennaio, quindi, nei primi cinque giorni di gennaio saranno vietati i saldi e le vendite promozionali, perché non regolamentati.

Sono state le associazioni di categoria a spingere per l’inizio dei saldi il primo sabato di gennaio, come avviene in gran parte della Penisola.

