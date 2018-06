Il bonus cultura resta, ma verrà cambiato

bonus cultura

Il bonus cultura per i 18enne ''resta ma verrà cambiato''.

Il bonus cultura per i 18enne "resta ma verrà cambiato. Il meccanismo rimarrà lo stesso, daremo dei soldi ai 18enni". Lo ha detto il ministro dei beni culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, in occasione della presentazione dell'ottavo rapporto “Io sono cultura”.

"Se saranno solo i 18enni a prendere i soldi o se cambieranno le tempistiche ancora non lo so", ha aggiunto Bonisoli spiegando che su questo fronte "non voglio decidere io: chiederemo a chi lo ha già preso e a chi lo vuole prendere qual è il modo migliore per finanziare la loro fame di cultura". Il ministro ha poi precisato che introdurrà il bonus in un decreto legge "alla svelta per non perdere i soldi accantonati per questa misura".

