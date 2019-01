lavoro

Intesa Sanpaolo assume 120 diplomati e laureati

Tutte le nuove assunzioni in Italia. Come inviare la propria candidatura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2019 - 10:26:47 Letto 595 volte

Nella sezione “posizioni aperte” del sito di Banca Intesa Sanpaolo sono pubblicate tante offerte di lavoro rivolte a nuovi talenti che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti e che facciano la differenza nelle sfide future, offrendo loro la possibilità di realizzare le proprie ambizioni professionali e personali.

Il profilo maggiormente ricercato da Intesa Sanpaolo è sicuramente quello del Consulente Finanziario, una figura professionale che si occupa di fornire consulenza e pianificazione in ambito finanziario e che ha il compito di analizzare l’andamento dei mercati e individuare opportunità e rischi per gli investimenti dei clienti.

Le altre offerte di lavoro e di stage riguardano gestori di filiale, progettisti e gestori impianti elettrotecnici, manager assistant etc. da inserire presso le sedi sia in Italia che all’estero.

Intesa Sanpaolo nata nel 2007 in seguito alla fusione di 2 grandi banche italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, è il gruppo bancario leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, che fornisce assistenza a 12 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali contribuendo allo sviluppo e alla crescita del paese.

Il Gruppo è presente anche a livello internazionale con oltre 1.100 sportelli e più di 7 milioni di clienti.

Ultimamente Intesa Sanpaolo è entrata anche nel mondo delle assicurazioni diventando uno dei maggiori operatori italiani del settore assicurativo.

Per verificare tutte le figure professionali richieste e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_intesa_feb_2019.html

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!