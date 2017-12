istat

Istat: cresce il numero degli occupati, +246mila sull'anno

Gli occupati registrati a ottobre in Italia erano 23 milioni e 82mila, in calo di 5mila unità su settembre e in aumento di 246mila unità su ottobre 2016.

Gli occupati registrati a ottobre in Italia erano 23 milioni e 82mila, in calo di 5mila unità su settembre e in aumento di 246mila unità su ottobre 2016. Lo riferisce l'Istat, spiegando che il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 64 anni è rimasto stabile al 58,1%, così come quello di inattività (al 34,5%). Rispetto a ottobre 2016, il tasso di occupazione è cresciuto di 0,7 punti percentuali.

