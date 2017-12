lavoro

Lavoro, 500 nuove assunzioni per Ferrovie dello Stato

Ferrovie dello Stato offre 500 nuove opportunità di lavoro.

22/11/2017

Ferrovie dello Stato offre 500 nuove opportunità di lavoro. Ferrovie dello Stato fa parte di quel gruppo di aziende che sta cercando di rispondere alla crisi del lavoro con ricambi generazionali. In tal modo i prepensionamenti saranno agevolati da un fondo creato appositamente dal gruppo FS accantonato presso l'INPS. A fronte di queste uscite l'accordo prevede l'inserimento di altrettanti giovani.

Dall'ultimo incontro di ottobre è stato stabilito il fabbisogno di personale per il 2018 che sarebbe di circa 500 nuovi posti e dove le figure cercate, che saranno assunte con vari tipi di contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, sono soprattutto macchinisti, capi treno con titolo di studio base come il diploma e figure più specializzate come ingegneri e buyer.

