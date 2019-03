lavoro

Palermo, AMG Energia cerca un Direttore Generale: pubblicato il bando

AMG Energia Spa, alla ricerca di un Direttore Generale della società.

AMG Energia Spa, società che si occupa della gestione degli impianti di illuminazione e climatizzazione e della rete del metano della città di Palermo informa che, in esecuzione della deliberazione dell’assemblea ordinaria del 6 dicembre 2018, oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS - serie concorsi) un avviso, in forma sintetica, di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di Direttore Generale della società.

Il bando integrale della selezione può essere consultato e scaricato dal sito web della società AMG Energia Spa (www.amgenergia.it), attraverso il link “Avviso” in home page (che rimanda al portale Società Trasparente, sezione “Bandi di concorso”) e dal sito web del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla GURS.

