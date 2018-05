Ripulire Mondello

''Va scupati u mari'': nasce da un'iniziativa cittadina per ripulire il mare di Mondello

Un'iniziativa cittadina con lo scopo di ripulire il mare di Mondello riunendo un pò di persone attraverso un gruppo Facebook

21/05/2018

Una coppia di amici ha avuto l'idea (non tanto originale a dire il vero, vedi "Retake") di riunire un pò di persone attraverso un gruppo Facebook e di andare tutti insieme a fare "plogging" in spiaggia a Mondello.

Il termine plogging sta per "raccogliere rifiuti mentre si fa jogging", in realtà con "Va scupati u mare" si passeggia lungo la costa, ma cosa importa se si raggiunge ugualmente il risultato di ripulire la spiaggia?





"Siamo un gruppo di normali cittadini che hanno deciso di smettere di lamentarsi e andare ad agire in prima persona contro l'inefficienza dei servizi pubblici e la evidente latitanza della società italo-belga che fornisce il servizio pulizia solo nel periodo di concessione delle cabine". Queste le parole dei due fondatori del gruppo.



La prima uscita è stata fatta domenica 13 maggio e la successiva sabato 19, quest'ultima ha già fatto registrare un numero di attivisti doppio rispetto al precedente. E così, da una semplice idea di due amici, Carlo Patti e Giuseppe Cangemi, sedicenti "coppia di fatto", è nato il gruppo "Va scupati u mari" che unisce e organizza le attività settimanali per ripulire Mondello e non solo, dai maleducati e sporcaccioni cittadini meno attenti alla salvaguardia dell'ambiente e soprattutto del mare.

L'idea è quella di uscire ogni fine settimana sempre più numerosi. Pertanto siete tutti invitati ad agire quindi ad "aggiungervi" al gruppo Facebook "VA SCUPATI U MARI!.." e, armati di sacchetti, guanti, e tanta buona volontà renderemo pulita e quindi ancora più vivibile la nostra splendida Mondello.

